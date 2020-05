Da oggi si tornerà a pagare i biglietti del parcheggio sulle strisce blu nella città di Latina. Il pagamento della sosta sarà ripristinata decadendo gli effetti dell'ultima determina (scadeva il 17 maggio) firmata dal dirigente Francesco Passaretti. Era da metà marzo che, in linea con l'analoga decisione di altre città, anche quella guidata da Coletta aveva scelto di sospendere il pagamento dei biglietti. E aveva prorogato questa scelta anche il 3 maggio perché in periodo di lockdown prolungato seppur con le misure attenuate dell'ultimo Dpcm aveva ritenuto necessario reiterare la sospensione.



"E' necessario adottare misure urgenti volte a riconsiderare all'interno del territorio comunale il sistema della sosta a pagamento per il periodo di emergenza Covid 19 al fine di tutelare la salute e i lavoratori del settore". L'amministrazione aveva addotto quattro motivazioni principali: agevolare coloro che si spostano per i servizi essenziali alla comunità senza l'onere di dover ottemperare al pagamento dei ticket; evitare che i cittadini siano costretti a muoversi inutilmente per raggiungere il parcometro più vicino creando occasioni di contatti al fine di evitare sanzioni;

evitare agli utenti di recarsi in tempi brevi presso gli uffici preposti alla riscossione di eventuali sanzioni creando occasione di contatti e potenziali contagi; evitare di esporre i lavoratori del settore, specificatamente gli ausiliari del traffico, che per la loro funzione sono costretti ad avere contatti con il pubblico sia nel ruolo di operatore su strada che in quello allo sportello. Tutte precauzioni non più ritenute necessarie in questa fase di ritorno alla normalità. Ieri qualche polemica non è mancata a partire dal portavoce di Fratelli d'Italia Gianluca Di Cocco che ha parlato di assenza di visione per questi ed altri provvedimenti.



"Poche settimane fa, in bilancio per la Protezione Civile non hanno messo neanche un euro per l'emergenza Covid, oggi usano il fondo di riserva per comprare i dispositivi di protezione. Da domani ripartono i parcheggi a pagamento, dimostrazione della scarsa sensibilità di questa amministrazione. Magari altri dieci giorni di esenzione potevano risultare comodi"