Due mesi chiusi in casa con l'unico sfogo che poteva essere il terrazzo o le finestre. In tanti si sono sentiti quasi in trappola e adesso chi doveva cambiare casa e traslocare ha cambiato anche idea. Adesso a Latina si cercano le case con giardino, un terrazzo ampio oppure la villa, anche in affitto per chi può permetterselo. L'emergenza sanitaria e le restrizioni hanno cambiato l'approccio alla scelta di tante famiglie e hanno imposto riflessioni. Un tempo poteva essere una opzione di secondo piano per una serie di motivi legati alla sicurezza, alla paura di subire furti e di essere in un certo senso isolati.

«Stanno andando le richieste di ville in affitto – spiega Andrea Lungo titolare della Lungo Immobiliare srl di Latina di viale Nervi – è una richiesta al di sopra della media che abbiamo di solito e si sta attestando attorno al 30 – 35%». Nel capoluogo le abitazioni con queste caratteristiche sono poche e ovviamente il prezzo cambia a seconda della zona e della metratura. «Molte persone prima del virus non pensavano alla villa per una questione di sicurezza, pensavano ad esempio che si era isolati se accadeva qualcosa, si pensava subito ai furti, adesso invece abbiamo molte persone che chiedono le ville in affitto. Abbiamo riaperto il 5 maggio e questa cosa è saltata subito all'occhio».

A condizionare su come orientarsi nella scelta di una casa un ruolo determinante lo ha giocato il lockdown e l'obbligo di restare in casa. Per molti è stata l'occasione per riflettere e pensare di cambiare subito, quando è cessata una fase dell'emergenza. «Prima a Latina l'attico era tra i più richiesti, perchè dava ad esempio una sicurezza che invece la villa non dà. Dopo ogni crisi c'è sempre stata una rinascita, spero che succeda anche questa volta, lo insegna la storia».