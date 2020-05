Qualche ora di relax a San Felice Circeo per il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Ieri l'ex capo politico del Movimento 5 Stelle, in veste di privato cittadino, ha approfittato del weekend di sole per una gita fuori porta lontano dai riflettori. Ha scelto San Felice, spesso meta delle vacanze anche del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del presidente della Camera Roberto Fico. Di Maio si è fermato per qualche scatto (mascherina e distanze) con cittadini e turisti, compresi gli operatori della cooperativa pescatori Poseidonia dove il ministro ha cenato. Lo stesso giorno, ma per una visita istituzionale, un altro ministro ha visitato un'area del Parco nazionale del Circeo. Si tratta del ministro dell'Ambiente Sergio Costa, che si è recato al centro di recupero animali selvatici di Fogliano in occasione della giornata mondiale delle tartarughe.