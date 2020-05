L'impianto a biogas che dovrebbe sorgere nei pressi del Garigliano a Minturno, torna ad essere al centro dell'attenzione. La consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Gaia Pernarella ha presentato una interrogazione al presidente della Pisana Nicola Zingaretti e agli assessori Valeriani e Onorati, nella quale chiede come intende procedere la giunta, in considerazione della sentenza del Tar che contesta solo i vizi procedurali, senza entrare nel merito e quindi non cambia la sostanza di una localizzazione che non può avvenire nei pressi dell'area archeologica di Minturnae.

Infatti la Soprintendenza archeologica del Lazio, a suo tempo, espresse parere negativo. La società che intende realizzare l'impianto ha presentato ricorso al Tar che ha dato l'ok alla continuazione della valutazione dell'impatto ambientale. Ora Gaia Pernarella chiede al Governatore e agli assessori come intendono procedere a livello regionale, mentre a Minturno i consiglieri di minoranza Tommaso Iossa e Massimo Moni hanno chiesto di portare l'argomento in consiglio.