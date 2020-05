"La stagione balneare ha preso ufficialmente il via e, al netto delle condizioni atmosferiche di questo fine settimana, dobbiamo constatare che la situazione sul lungomare di Latina è la stessa di sempre da quattro anni a questa parte: abbandono, degrado e incuria.

Le passerelle per la discesa al mare sono in più tratti rotte e non sono state sistemate. L'erba è incolta e non sappiamo quando e come sarà tagliata. La stessa pulizia della spiaggia non c'è: l'azienda speciale Abc inizierà questo servizio solo a partire dal prossimo 1 giugno, quindi dopo la riapertura ufficiale della stagione. Per non parlare dei cassonetti dell'immondizia, stracolmi e sporchi e pericolosi per l'incolumità delle persone. E' incredibile come questa azienda speciale non sia in grado di garantire nemmeno i servizi minimi ai cittadini.

Inoltre, a quanto abbiamo appreso negli ultimi giorni, l'azienda affronterà la stagione con appena 6 lavoratori in più rispetto all'organico attuale. Negli anni passati erano tre volte tanto. Come sarà possibile garantire un servizio di livello accettabile con un terzo della forza lavoro? Un servizio che da contratto doveva partire da aprile.

L'amministrazione comunale del sindaco Damiano Coletta è costantemente in ritardo e anche in questa stagione estiva si comincia con la più completa improvvisazione e con più disservizi che altro per i cittadini".

Lo affermano in una nota i consiglieri comunali Giovanna Miele e Massimiliano Carnevale