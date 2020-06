Alla fine in trincea e tra i titolari in campo hanno mandato avanti la più giovane. Valeria Campagna, 23 anni e nuovo capogruppo di Lbc, fu eletta a 18 anni nella lista Giovani alle soglie dell'esame di maturità, ricordata dalle cronache di allora come il consigliere comunale più giovane d'Italia. Ha bruciato le tappe in un soffio, e in mezzo ha messo la presidenza di una commissione, la laurea triennale in Scienze dell'Amministrazione e dell'organizzazione e un master nell'Anci. Ha parlato subito di legalità e trasparenza cercando di far spazio ai giovani portandone temi e aspettative nella dialettica monocorde del dibattito politica.

A lei, però di spazi, ne hanno lasciati ben pochi in Lbc, tenendola sempre in bilico tra la tentazione di emergere dal coro monolore e la scelta di non agitare le acque. La decisione di nominarla capogruppo oggi ha un duplice aspetto in un momento delicato per la civica, criticata da più fronti dopo quattro anni di amministrazione incolori. Valeria può rappresentare quel salvagente nell'immagine di cui Coletta ha bisogno. Dopo l'ennesima defezione di un assessore della squadra, un altro colpo al progetto del nuovo libro rimasto inespresso proprio sotto i colpi dell'azione incostante di governo, un elemento moderato, giovane e che mette d'accordo le varie anime di Lbc può rappresentare la scialuppa capace di traghettare il movimento fuori dalle secche dell'oltranzismo di Dario Bellini e sulla sponda del dialogo con gli altri partiti moderati. Non a caso le sue prime parole sono state la promessa di svolgere il suo ruolo «con grande umiltà, senso di responsabilità e impegno.

Lo spirito di squadra che ci contraddistingue mi porterà ad un ascolto continuo. Si tratta di una grande sfida e di un'opportunità». Oltre a questo non è però da considerare irrilevante il fatto che l'operazione Campagna ha permesso a Coletta di smarcarla dall'elettorato Pd e dai dem alla quale non ha mai fatto mistero di essere vicina e con cui stava dialogando da tempo (firmataria di una nota con Zuliani, Ciolfi e Mattei appena due settimane fa).