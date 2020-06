Un assessore per la Gestione dell'emergenza Covid-19. È questa una delle deleghe che il sindaco di Ardea, Mario Savarese, ha conferito al nuovo membro della Giunta Alessandro Possidoni Mastropietro. Trentacinque anni compiuti l'11 maggio, il nuovo assessore della Giunta targata MoVimento 5 Stelle risulta residente a Roma, ma è di fatto attivo nell'attivismo grillino di Ardea da molto tempo.

