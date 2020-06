Fratelli d'Italia lancia il suo candidato sindaco a Fondi. Si tratta dell'avvocato Giulio Mastrobattista, e la presentazione ufficiale ci sarà domani 14 giugno all'hotel Albergo dei Fiori di via Vitruvio Vacca. La discesa in campo di Mastrobattista dà una scossa alla politica elettorale fondana dopo il lungo silenzio causato dal lockdown. La compagine che sosterrà l'avvocato pontino è quella che, non senza polemica, decise a suo tempo di lasciare il partito della Lega, in rotta sull'appoggio al candidato di Forza Italia Beniamino Maschietto.



Domani, dopo la presentazione, sarà inaugurato il point elettorale in Corso Appio Claudio 51. Parteciperanno, oltre al candidato sindaco, la portavoce di Fratelli d'Italia Fondi Sonia Federici, il senatore e coordinatore provinciale di FdI Nicola Calandrini, il coordinatore regionale Paolo Trancassini, l'eurodeputato Nicola Procaccini, il vice portavoce regionale Enrico Tiero, e il direttivo di FdI Fondi. "Come portavoce del partito, il mio compito è quello di dare alla città il miglior candidato sindaco - dichiara Sonia Federici -. Sono certa che con Giulio Mastrobattista siamo riusciti in questo intento, in quanto è una persona che rappresenta pienamente l'identità del partito e del territorio".

"A Fondi si preannuncia una campagna elettorale tanto difficile quanto entusiasmante - conclude il Senatore Nicola Calandrini - Fratelli d'Italia metterà in campo la migliore scelta possibile nella squadra di uomini e donne che competeranno in queste elezioni, a partire proprio dal candidato sindaco. Ritengo Giulio Mastrobattista una scelta eccellente, e lo ringrazio per aver accettato e dato la sua disponibilità in questa sfida". I candidati sindaco a Fondi al momento sono Beniamino Maschietto per Forza Italia, Giulio Mastrobattista per Fratelli d'Italia, Raniero De Filippis per la civica Camminare insieme sostenuta dal Pd, Francesco Ciccone per la lista Fondi Vera e Luigi Parisella con Riscossa Fondana.