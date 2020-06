Riprende la campagna elettorale a Fondi, dove oggi Fratelli d'Italia ha presentato il proprio candidato sindaco, l'avvocato Giulio Mastrobattista, e inaugurato il point elettorale di corso Appio Claudio. Presenti Sonia Federici e Alessio Carnevale del coordinamento locale, il consigliere regionale Antonio Aurigemma, il senatore Nicola Calandrini e l'eurodeputato Nicola Procaccini. «In FdI – ha detto il candidato sindaco – ho trovato grande competenza ed entusiasmo. Ho fatto un altro tentativo per riunire il centrodestra la scorsa settimana, ma ho avuto un incomprensibile rifiuto». A Fondi, come avverrà a Terracina e probabilmente pure a Latina, il centrodestra non correrà unito.

«Il mio esempio come amministratore – ha aggiunto Mastrobattista – resta Nicola Procaccini, che ha trovato una città in dissesto finanziario e l'ha portata ai livelli che sono oggi sotto gli occhi di tutti. Fondi è una sfida. Noi puntiamo su efficienza, rigore morale e competenza. Crediamo in certi valori e questa volta forse i cittadini di Fondi premieranno il merito, perché esiste anche un voto di opinione».