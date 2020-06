"L'assenza nell'ultimo Consiglio Comunale, - afferma il Sindaco, Candido De Angelis - la continua attività di destabilizzazione di una parte dei Consiglieri Comunali di Fratelli d'Italia, nonostante la grande autonomia con la quale l'Assessore Nolfi ha esercitato il suo importantissimo ruolo e tutte le sue funzioni, sono tra le motivazioni politiche della revoca dell'incarico. La decisione è stata assunta dopo incontri, riunioni e verifiche, che rischiano di rallentare l'azione amministrativa. E' venuta a mancare la fiducia, elemento chiave nel rapporto tra il Sindaco e l'Assessore. La Città, in un periodo storico delicatissimo come quello che stiamo attraversando, in piena emergenza economica nazionale, non può attendere le continue verifiche richieste da chi non ha ancora compreso l'importanza di amministrare un Comune di quasi 60.000 abitanti. Gli atti amministrativi per gli aiuti covid, in Consiglio Comunale, - prosegue il Sindaco De Angelis - sono stati ratificati grazie alla presenza responsabile dell'opposizione; l'Assessore Nolfi ed i Consiglieri di Fratelli d'Italia Matteo Silani, Lucia Pascucci, Roberto Camilli e Cinzia Galasso erano assenti".

"Sono stato eletto per amministrare la Città, per attuare il programma di governo e per dare risposte alle aspettative della cittadinanza, non ci sto agli ultimatum da parte di nessuno. Se non ci saranno le condizioni politiche per andare avanti, - conclude il Sindaco De Angelis - sono pronto a lasciare in qualunque momento".