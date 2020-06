Cambiamenti in corso nella Giunta comunale di Lariano: nelle scorse ore, l'ormai ex assessore Maurizio Mattacchioni ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico, spianando la strada alla nomina nell'esecutivo guidato dal sindaco Maurizio Caliciotti del consigliere Emanuele Palmieri.

Palmieri, nello specifico, si occuperà di Viabilità, Parchi, Giardini e Arredo urbano, Tutela degli animali e Protezione civile: chiaramente, essendo Lariano un Comune con meno di quindicimila abitanti, continuerà anche a ricoprire anche la carica di consigliere comunale.

Dal canto suo, anche Mattacchioni resterà in assise pur non essendo più assessore: tra l'altro, il sindaco ha lasciato nelle sue mani le deleghe che aveva in qualità di assessore, ossia quelle a Pubblica istruzione, Lavori pubblici e Trasporti.