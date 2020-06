Il programma WiFi4EU nasce su iniziativa della Commissione Europea con l'obiettivo di aiutare gli Enti Locali europei a dotarsi di adeguate strumentazioni che possano offrire un efficiente sistema di connessione internet gratuita nei loro luoghi di lavoro. Una proposta attraverso la quale, la Commissione stessa, mette a disposizione degli Enti richiedenti fino a 15.000 € in forma di buoni per le spese di installazione dei dispostivi necessari ad assicurare copertura e velocità del segnale web.

«Rilevo purtroppo – dichiara l'europarlamentare di Forza Italia, Salvatore De Meo – che moltissimi Comuni nonostante abbiano provveduto tempestivamente ad inviare istanza di registrazione per partecipare al Programma WiFi4EU, non hanno ricevuto alcuna comunicazione e addirittura in alcuni casi il sistema di accredito è andato in blocco non permettendo la necessaria registrazione. La Commissione finora ha aperto 4 bandi per tale Programma ma ciò nonostante non sono ancora stati resi noti gli Enti Locali ammessi e quelli eventualmente esclusi. Per questo ho richiesto attraverso un'interrogazione parlamentare alla Commissione Europea di rendere noti gli esiti delle suddette procedure e quindi i Comuni ammessi, ma soprattutto, considerato l'elevato numero di istanze di adesione, di finanziare ancora l'iniziativa WiFi4EU e aprire nuovi bandi. Infatti, visto il gap digitale nel quale vivono tanti territori del nostro Paese che condiziona anche la competitività delle imprese, credo necessario - conclude l'On De Meo - che l'Unione Europea dia la possibilità a tutti gli Enti Locali di poter aderire di nuovo e avvalersi di questo supporto economico; mi riferisco soprattutto ai piccoli comuni e a quelli delle zone rurali, dove le infrastrutture digitali sono insufficienti e spesso presentano oggettive difficoltà di collegamento con evidenti disagi per i cittadini e le imprese, costituendo di fatto una disparità rispetto ad altri territori europei».