Il Consiglio comunale di ieri pomeriggio (in videoconferenza) è stato caratterizzato da una polemica sulla composizione delle commissioni consiliari. All'approvazione del piano comunale zonizzazione acustica non hanno partecipato i consiglieri di Fratelli d'Italia, che hanno abbandonato i lavori in apertura per polemizzare contro la mancata rideterminazione dei membri della commissione Ambiente che li vede esclusi. «Abbiamo dato il nostro contributo fattivo al piano acustico, ma a più di un anno dalla composizione del gruppo di FdI- spiegano il capogruppo Vincenzo La Pegna e Matteo Grammatico - ancora non siamo non siamo rappresentati nella commissione Ambiente. Ciò è stato comunicato al presidente della commissione Vincenzo Giovannini e al presidente del Consiglio Pasquale De Maio, che hanno preso atto dell'incresciosa situazione riferendo di voler risolvere il problema. Nulla però è ancora avvenuto e perciò abbiamo deciso di lanciare un segnale, fiduciosi che tutto a breve si risolverà». FdI chiede dunque un membro permanente in commissione, ma l'abbandono dei lavori ha spiazzato lo stesso presidente De Maio. «Mi ero preso l'impegno - ha detto il presidente del Consiglio - nell'ultima conferenza dei capigruppo di risolvere la questione, ma c'è bisogno di tempo, non comprendo l'uscita».