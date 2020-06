Tra i 21.543 attualmente positivi (- 1.558): 8.750 si trovano in isolamento domiciliare (- 1316)- 2.632 ricoverati con sintomi (- 235)- 161 in terapia intensiva (+ 7).

Dal Ministero della Salute arrivano i dati nazionali sul Covid-19 per la giornata di oggi. Sono 238.011 i casi totali dall'inizio della pandemia: 21.543 persone attualmente positive - 181.907 guariti 34.561 pesone decedute

