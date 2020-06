Si chiama Vincenzo di Girolamo, è un giovane medico e ha deciso di scendere in campo con Fratelli d'Italia. Ad annunciarlo, con una nota, è il coordinamento cittadino. Poco più che 30 enne, Di Girolamo lavora nella Medicina d'Urgenza, presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Alfredo Fiorini. Le sfide gli piacciono a prescindere.

Oltre a salvare vite, organizza competizioni podistiche, non solo in città, perché nel podismo ha spesso visto un'occasione per la socializzazione e la promozione del territorio. «Impegnarmi per lo sviluppo della città in cui vivo, insieme con la mia famiglia, è qualcosa a cui pensavo da tempo. Così ne ho parlato con i miei amici, i colleghi con cui condivido le mie giornate e alla fine mi sono deciso. Non posso negare che anche l'emergenza sanitaria in cui ci siamo ritrovati a vivere ed operare è stata determinante nella mia scelta. Sicuramente questo è il primo pensiero che mi porto dentro: la sanità è il primo diritto di ogni cittadino, ma è qualcosa a cui non si deve pensare solo quando arriva la malattia o addirittura una pandemia, ma molto tempo prima».



Di Girolamo poi guarda anche al mondo agricolo, «e le periferie della nostra città, dato che ci vivo da sempre. Vorrei portare un contributo utile allo sviluppo delle attività sportive, del commercio, alla difesa della natura in cui siamo immersi, delle nostre tradizioni culturali, anche enogastronomiche» spiega in una nota. «Credo poi nella promozione turistica di un territorio tra i più belli del mondo. Insomma, sono un entusiasta e vorrei riversare questa energia nell'amministrazione di Terracina. So bene che, come in tutte le cose della vita ci sarà molto da imparare, ma vorrei provarci». In conclusione Di Girolamo spiega perché ha scelto di candidarsi in FdI e di sostenere la candidatura di Roberta Tintari. «Mi ritrovo nei valori antichi e moderni della destra italiana.

Perché mi affascina la combattività e la chiarezza di Giorgia Meloni, caratteristiche che ritrovo anche in Roberta, di cui ho apprezzato il modo severo e materno con cui ha affrontato da sindaco l'emergenza coronavirus. Infine in Fratelli d'Italia a Terracina ho incontrato tanti amici, tra cui Fabio Minutillo e Nicola Procaccini, sarà bello lavorare insieme per la nostra città».

Un commento arriva proprio da Minutillo, ex assessore e oggi coordinatore della campagna elettorale per FdI: «Accanto ai consiglieri e gli assessori che hanno già maturato una importante esperienza sul campo, mi piace evidenziare la qualità dei nuovi innesti in Fratelli d'Italia, come nel caso di Vincenzo un giovane medico pieno di entusiasmo, il cui contributo di idee e azioni sarà davvero prezioso per la prossima amministrazione comunale».