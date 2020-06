Giornata di relax a Scauri del ministro delle Finanze Roberto Gualtieri. L'esponente del Governo Conte ieri mattina è giunto sul litorale minturnese e si è recato presso il lido Aurora, dove ha trascorso la mattinata. All'ora di pranzo si è recato presso il locale Acqua Pazza di Scauri e nel pomeriggio è tornato di nuovo allo stabilimento balneare dove aveva prenotato un ombrellone. Nel corso della sua permanenza ha incontrato anche il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli con cui si è intrattenuto per diverso tempo.

