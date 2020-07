Matteo Salvini torna in provincia di Latina e domani sarà di scena a Terracina. Il leader della Lega è infatti atteso dai dirigenti e militanti locali del partito alle ore 12 in piazza della Repubblica. Una presenza importante quella del senatore della Lega, a ventiquattro ore dalla manifestazione nazionale per il Lavoro che si svolgerà in piazza del Popolo a Roma sabato 4 luglio. Salvini farà tappa a Terracina, la città più importante che va al voto a settembre e non c'è dubbio che la sua sia una presenza altamente simbolica. Il coordinatore comunale della Lega a Terracina Fulvio Carocci spiega: "Siamo lieti di ospitare ancora una volta Matteo Salvini a Terracina. Il capitano si intratterrà con i componenti del direttivo e i simpatizzanti del partito".

La Lega in questi giorni è al centro del dibattito a Terracina per cercare di trovare una quadratura del cerchio in vista proprio delle amministrative. Al momento gli appelli al dialogo e all'unità arrivati dai vari partiti della coalizione sono rimasti lettera morta. Chissà che la presenza di Salvini e le sue eventuali prese di posizione in merito non possano essere chiarificatrici, nel bene e nel male, per il centrodestra terracinese.