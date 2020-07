Il consigliere provinciale Domenico Vulcano torna a chiedere "chiarezza" sul sì dato all'ampliamento della Rida Ambiente, convocando una commissione provinciale per martedì 14 luglio.

Attaccato dall'amministrazione Terra (tramite la lista Forum per Aprilia) per la retromarcia e dell'ente di via Costa e scaricato dal presidente della Provincia Carlo Medici e dagli uffici, che ieri con una nota hanno difeso il loro operato e il silenzi-assenso dato in conferenza dei servizi, il consigliere di Forza Italia si smarca convocando una seduta per comprendere cosa successo.

Per capire perché la Regione Lazio ha autorizzato parzialmente la variante della società di rifiuti, concedendo l'ampliamento dell'impianto Tmb in zona agricola per realizzare un deposito di stoccaggio, ma soprattutto per capire perché le indicazioni politiche della commissione provinciale del 18 maggio non sono state seguite.

«L'input da cui parte la convocazione - spiega Vulcano - della seduta di martedì prossimo è quello della trasparenza, con lo stesso metodo di lavoro di sempre, non sottraendosi alle responsabilità e mettendoci la faccia per la salvaguardia ambientale dei nostri territori. Sarà l'occasione, con la presenza del presidente della Provincia Carlo Medici e del Dirigente Provinciale del Settore Ambiente, Avvocato Claudia Di Troia, per una disamina puntuale di tutti gli atti amministrativi, relativi alla vicenda, fin qui prodotti e non, e soprattutto dei passi che la Provincia di Latina successivamente dovrà compiere, valutando inoltre l'opportunità di interessare gli organi della giustizia amministrativa».

La commissione si terrà alle ore 10 nella sala giunta della Provincia, all'ordine del giorno ci sarà l'aggiornamento del tavolo provinciale sul ciclo integrato dei rifiuti.