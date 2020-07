L'attacco dei consiglieri comunale di Aprilia per l'approvazione dell'ampliamento dell'impianto di Rida Ambiente è stato rivolto soprattutto alla Regione Lazio e all'assessore regionale al Ciclo dei Rifiuti, Massimiliano Valeriani, grande assente nella commissione Ambiente di ieri mattina.

E per criticare l'assessore la comunità di Aprilia ha miscelato rabbia e ironia, presentando una sagoma di cartone a grandezza naturale dell'assessore, che non è potuto intervenire nemmeno in videoconferenza in audizione.

A differenza del presidente della Provincia, Carlo Medici, che si è presentato ad Aprilia. La sagoma è stata rimossa dall'aula prima dell'avvio dei lavori, mentre l'autore della protesta (probabilmente uno dei consiglieri o qualcuno a loro vicino) è rimasto anonimo.