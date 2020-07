L'assise già aveva vissuto nella parte iniziale uno scossone con le dimissioni dell'assessore al Bilancio Gildo Di Candilo in quanto il punto riguardante l'approvazione del Rendiconto 2019, dopo la lettura della relazione da parte dell'assessore stesso, è stato ritirato su richiesta del sindaco dopo che la minoranza aveva registrato presunte anomalie sui conti con una contro-relazione a firma del gruppo civico Innamorato-Pd. A quel punto l'assessore, vedendosi rinviato il punto al 3 agosto, ha detto: "Mi prendo le responsabilità, anche se non mie, di questa scelta rimetto il mandato nelle mani del sindaco".

Nell'ambito della discussione, soprattutto alla luce di quanto dichiarato dal consigliere Del Prete, il sindaco ha tuonato: "Le dimissioni le ho date pubblicamente e hanno valore ufficialmente da oggi e sono valide, il 9 agosto deciderò se ritirarle o meno - ha affermato in assise -. Se poi avrete bisogno il 3 agosto di venire a votare affinché l'amministrazione non cada prima sarò a disposizione". Poi ha lasciato l'aula.

Il sindaco di Cisterna di Latina, Mauro Carturan, ha deciso di dimettersi durante il Consiglio comunale di oggi. Momenti di tensione politica, infatti, hanno caratterizzato l'assise, soprattutto nella parte riguardante il progetto di riqualificazione della ex Manifatture del Circeo con parco commerciale e naturalistico a ridosso della Pontina.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli