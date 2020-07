"Ho chiesto al Segretario generale di fornirmi le trascrizioni dell'intervento del consigliere Del Prete sull'ultimo punto all'ordine del giorno. Farò vagliare attentamente ai miei avvocati queste sue dichiarazioni pubbliche per capire se ci sono gli estremi per una querela. Intanto posso già dire che, se si è trattata solo di una polemica politica, è stata tra quelle più infime e becere che io abbia mai ascoltato". Parole del sindaco di Cisterna, Mauro Carturan, a margine del Consiglio comunale di oggi pomeriggio, dove lo stesso primo cittadino ha annunciato le sue dimissioni per il "clima polemico" che si respira in Aula. Dimissioni che dovranno ora essere confermate o ritirate entro i successivi 20 giorni dalla data di presentazione.

L'Assise si è riunita questa mattina per una seduta fiume e infuocata fin dalle prime battute, iniziata con l'assessore Gildo Di Candilo che ha annunciato anche lui - per primo - le sue dimissioni, rimettendo nelle mani di Carturan la delega al Bilancio dopo il rinvio del punto relativo all'approvazione del Rendiconto di Gestione.

In questa giornata particolarmente accesa è tornato in assise Alfredo Cassetti, subentrato come Consigliere comunale a Simonetta Antenucci,- oggi presentata come assessore alla Pubblica Istruzione insieme al neo delegato al Commercio, Franco Arru. Inoltre, Mauro Contarino ha ufficializzato il sui ingresso nella Lega.

Il confronto in aula fra maggioranza ed opposizione è stato subito sollecitato (alle 10:30) dalle interrogazioni consiliari, numerose come sempre, che oggi hanno riguardato più ampiamente le questioni legate agli impianti sportivi e la sicurezza nelle manifestazioni pubbliche in Centro.