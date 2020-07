Promesse elettorali, con la sanità non si scherza. E' questa la posizione del senatore di Fratelli d'Italia Nicola Calandrini che interviene sull'attuale campagna elettorale a Fondi. "C'è bisogno di più sanità e non di meno sanità - commenta Calandrini - tuttavia non credo sia serio promettere agli elettori di Fondi un nuovo ospedale. Capisco che in campagna elettorale alcuni candidati si sentano liberi di fare ogni tipo di annuncio, nella speranza di strappare qualche voto, ma è bene distinguere ciò che è realizzabile da ciò che è pura utopia. Un nuovo ospedale a Fondi rientra nella categoria delle utopie"



Al contrario per il senatore di FdI bisogna potenziare quello che c'è, un ospedale che comunque fornisce già dei servizi importanti. "Fondi ha già un ospedale - prosegue Calandrini - che deve essere potenziato e non certo abbandonato a favore di una struttura che non sorgerà mai. Al contrario bisognerà premere sulla Regione Lazio affinché la smetta con la politica degli annunci e faccia arrivare finalmente a Fondi i soldi necessari per potenziare l'ospedale. Io stesso valuterò di presentare proposte da inserire nella prossima legge di Bilancio che possano andare a rafforzare tali risorse.

L'ospedale deve diventare punto di riferimento per Fondi ed il suo circondario.

È impensabile recarsi altrove, come succede oggi, ad esempio, perché la sala raggi è chiusa, così come il reparto di chirurgia.

Perché ciò non accada ancora, è indispensabile che il Pronto Soccorso sia ammodernato, pienamente efficiente, in particolare è necessario che sia reso operativo l'elitrasporto. È ora che siano aperti quei reparti sempre promessi e mai avviati. È urgente istituire un servizio di sicurezza, troppe volte abbiamo appreso di personale medico-sanitario vittima di aggressioni. Infine è necessario che la struttura sia dotata di personale medico sanitario e di macchinari adeguati all'utenza. Tutto questo è possibile, il resto sono sogni".