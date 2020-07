A circa 24 ore dalle dimissioni il sindaco Carturan torna sui suoi passi. Il primo cittadino ci ha ripensato dopo avere ritrovato una maggioranza compatta come si evince da una nota inviata poco fa. "Questa sera il Sindaco ha riunito la Maggioranza -si legge nella nota - per fare il punto su quanto successo nel corso del Consiglio comunale di ieri. La coalizione uscita vincitrice dalle elezioni ha chiesto al primo cittadino restare alla guida dell'amministrazione comunale".

Una richiesta accettata evidentemente. "Dobbiamo aggiustare molte cose – ha detto il Sindaco – e domani sarà la prima di una serie di giornate nelle quali opereremo scelte importanti. Accolgo con fiducia, dunque, la richiesta presentatami da una Maggioranza compatta. Siamo pronti a tornare in Consiglio comunale per approvare quanto non siamo riusciti a fare ieri. Auspico che questo sia l'inizio di un percorso nuovo, un cambio di passo che non si può più procrastinare".