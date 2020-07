Appuntamento oggi pomeriggio alle ore 17:30 presso l'hotel Europa di Latina per la presentazione del portale "Insieme in Europa" promosso dal parlamentare europeo di Forza Italia, Salvatore De Meo. Il deputato europeo azzurro, ex sindaco di Fondi, ha deciso di creare un punto di riferimento in cui raccogliere istanze progetti e iniziative legate al mondo dell'Europa e destinato a cittadini e imprese. Il progetto sarà illustrato direttamente da Salvtore De Meo che, lo ricordiamo, tra i tre parlamentari europei espressi dalla provincia di Latina e l'unico che fa parte della maggioranza che guida il parlamento europeo.