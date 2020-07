Cambiamenti nello staff del sindaco a Formia. Mario Taglialatela è stato nominato dal Sindaco Villa nuovo Capo di Gabinetto al Comune di Formia. Classe 1943, laureato in Giurisprudenza all'Università Federico II di Napoli, l'avvocato Taglialatela ha ricoperto dal 1970 al 2010 incarichi di segretario Comunale per diversi Comuni tra cui quello di Latina. Da febbraio scorso è diventato Capo di Gabinetto per il sindaco di Ventotene.

Oggi viene scelto per le sue qualità professionali, legate anche ad una ampia esperienza con la macchina amministrativa. Sin dai tempi della campagna elettorale ha istaurato rapporti cordiali e di ampia stima con l'allora candidato sindaco Paola Villa, dopo le elezioni i rapporti si sono mantenuti sempre proficui e sereni. "Mario – sottolinea il Sindaco Villa - rappresenta un bagaglio di esperienza inestimabile e al tempo stesso ha quella giusta dose di pazienza e diplomazia che lo fanno essere un Capo di Gabinetto sicuro ed affidabile."