Una cesta piena di funghi provenienti direttamente da Lariano, che come tutti sappiamo è da considerarsi come la patria del fungo porcino in virtù della rinomata sagra che si svolge ogni anno.

E' questo il dono recapitato da Marco Abbafati - esponente del direttivo locale di Fratelli d'Italia - al leader del partito Giorgia Meloni in occasione della Festa dei Patrioti, organizzata ieri a Palombara Sabina.

Il dono, che conteneva sia porcini che galletti, è stato molto gradito dalla Meloni, che ha posato per un selfie proprio con Abbafati, il quale ha pubblicato la foto sul proprio profilo Facebook, dal quale è tratta proprio l'immagine che pubblichiamo.