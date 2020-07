Il sindaco di Aprilia Antonio Terra silura l'assessore all'Ambiente Michela Biolcati Rinaldi a fa partire il rimpasto di giunta. Il primo cittadino con una telefonata ha infatti comunicato al ritiro delle deleghe consegnate all'esponente della lista Terra, da pochi giorni confluita in piazza Civica, preludio alla verifica di metà mandato che con molta probabilità verrà eseguita oggi e nei prossimi giorni.

L'ormai ex assessore all'Ambiente questa mattina è andata in piazza dei Bersaglieri a svuotare gli uffici e il suo posto in giunta sarà preso da un altro esponente di piazza Civica, in pole position c'è la coordinatrice di lista Monica Laurenzi. Poi provvederà alla nomina dell'assessore al Commercio Gianfranco Caracciolo (in quota Aprilia Domani) dimessosi il 30 giugno, in questo ruolo il favorito è Alessandro D'Alessandro. I cambi in giunta dovrebbero esaurirsi qui, almeno per il momento.