Il sindaco Terra nomina il nuovo assessore alle Attività Produttive e al Commercio: si tratta di Alessandro D'Alessandro, esponente di Aprilia Domani ed ex consigliere comunale. Prende il posto di Gianfranco Caracciolo, che si era dimesso il 30 giugno.

"La scelta di Aprilia Domani e della maggioranza di convergere sul mio nome è un riconoscimento che mi mi inorgoglisce e al tempo stesso un po' imbarazza. Nel mio nuovo incarico - ha detto D'Alessandro - cercherò soprattutto di creare nuove opportunità per Aprilia, per creare quel senso di identità fondamentale per una comunità. Ringrazio inoltre il mio predecessore Caracciolo che resterà un punto di riferimento con il quale consigliarmi per proseguire il lavoro". Al momento invece non è stato ancora nominato l'assessore all'Ambiente, dopo la revoca dell'incarico a Michela Biolcati Rinaldi. L'incontro tra la lista piazza Civica e il sindaco Terra (che si è svolto prima della firma di D'Alessandro) si è concluso per il momento con un nulla di fatto