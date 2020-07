Lascia a desiderare la manutenzione delle strade per non parlare del verde. E tra centro e periferie c'è poca differenza. E' quanto fa notare l'esponente della Lega Vincenzo Valletta dopo un tour in viale Petrarca con tanto di foto.

"Marciapiedi ricoperti da mucchi di foglie - commenta Valletta - Alberi che crescono liberi arrivando con i rami a lambire le finestre delle abitazioni. Sporcizia che si annida sotto il tappeto di foglie marce e secche rappresentando l'habitat perfetto per il proliferare di insetti. Il tutto in viale Petrarca, a pochi passi dal centro città, dal tribunale, dalle scuole. Uno dei viali più belli di Latina abbandonato a se stesso con i residenti esasperati che chiedono più pulizia e manutenzione ricevendo in cambio solo silenzio. Non si tratta solo di un problema di decoro ma anche di igiene e sicurezza.

Quei mucchi di foglie secche rappresentano, infatti, una possibile fonte di incendio. Basterebbe una sigaretta lasciata cadere a terra e si potrebbero generare piccoli roghi pericolosi sia per le auto parcheggiate che per i residenti. Viene da chiedersi come mai nessuno nell'amministrazione a traino Lbc e Coletta si accorga di questa situazione che si trascinano da mesi. Fino a prova contraria le foglie difficilmente cadono in estate, il che significa che da tempo la manutenzione che doveva essere effettuata è stata bypassata con il risultato che abbiamo tutti sotto gli occhi"

Un altro problema strettamente legato all'assenza di manutenzione è quello dei fondi pubblici e delle tasse. "Eppure i cittadini pagano e salatamente il servizio di igiene urbana a fronte del quale non ricevono che interventi spot. Interesserò della questione la commissione ambiente, in cui chiederò la presenza dell'assessore Bellini, di cui sono componente per capire se questo non sia l'ennesimo simbolo di quella rivoluzione che Coletta ed Lbc per anni fanno passare per "l'abituarci al bello". Perché qui non solo del "bello" non vi è traccia ma sotto quei tappeti di foglie si è persa anche la capacità, che dovrebbe essere propria di un'amministrazione, di dare servizi efficienti ed efficaci a tutti i cittadini e non solo in alcune zone dimenticandone altre".