Il partito Lega-Salvini Premier annuncia la candidatura alla carica di Sindaco per il Comune di Terracina del proprio capogruppo in consiglio comunale Valentino Giuliani.

Il direttivo cittadino - si legge nella nota del partito - dopo il di tentativo di ricomposizione del centrodestra locale decide di spendere la candidatura più autorevole all'interno del partito.

A presentare il candidato è il coordinatore comunale Fulvio Carocci: ""Valentino ha dimostrato in questi anni di essere una persona capace dal punto di vista amministrativo e in grado di poter dare finalmente un futuro di sviluppo alla nostra città, con una programmazione che vada al di là della manutenzione ordinaria e punti un po' più in alto con progetti di ampio respiro".

La candidatura sarà sostenuta dalla lista Lega Salvini Premier e da una lista civica "Valentino Giuliani Sindaco" espressione della società civile terracinese con al suo interno professionisti, imprenditori e sportivi.

"Valentino è la persona giusta per Terracina, con un curriculum accademico e professionale di tutto rispetto - dichiarano gli onorevoli Francesco Zicchieri e Claudio Durigon - La Lega ha sentito la responsabilità verso il proprio elettorato di esprimere un candidato con una connotazione politica chiara; la candidatura è aperta alle forze politiche che ci hanno già dimostrato volontà di collaborare e alla società civile, già ben rappresentata nella lista civica a supporto "