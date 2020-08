Sono stati ufficializzati pochi minuti fa nuovi assessori della giunta Terra. Come era nelle previsioni il sindaco Antonio Terra ha affidato l'assessorato all'Ambiente a Monica Laurenzi e la delega all'Urbanistica a Omar Ruberti. "Voglio innanzitutto ringraziare Michela Biolcati Rinaldi e Salvatore Codispoti per il lavoro svolto con professionalità e dedizione in questi anni – ha commentato il primo cittadino – questo cambio segue una riflessione già avviata in maggioranza e avviene su indicazione del gruppo Piazza Civica che intende dare, in questo modo, un apporto politico-amministrativo all'azione dell'esecutivo cittadino ancor più incisivo ed efficace".

Monica Laurenzi, 52 anni, è stata dirigente nazionale di Legambiente e coordinatrice della Lista Terra in questi anni, mentre Omar Ruberti (41 anni) è l'attuale capogruppo consiliare di Piazza Civica, la formazione politica nata dall'esperienza della Lista per Antonio Terra Sindaco, incarico dal quale si è già dimesso prima di accettare l'incarico come assessore. "A Monica e Omar va il mio personale augurio di buon lavoro – conclude il primo cittadino – Sono certo che, con le loro competenze e la loro passione, sapranno guidare al meglio due dei settori cruciali per lo sviluppo della nostra Città e per la promozione e la difesa del nostro territorio". Al posto di Ruberti, che si dimetterà da consigliere comunale (era capogruppo), subentrerà Marina Iulian, prima dei non eletti della lista Antonio Terra Sindaco nelle amministrative del 2018.