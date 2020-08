L'ospedale di Comunità di Cori era stato svuotato, erano rimasti pochi servizi, e il Ppi, oggi divenuto Pat, rischiava anche di chiudere se non si fosse registrata una sollevazione popolare contro le soluzioni trovate dalla Asl e dalla Regione per adempiere al decreto ministeriale sulla riorganizzazione delle spese della Sanità.

"Oggi è una bella giornata. La Regione finanzia la Casa della Salute a Cori con 1.200.000 di euro per l'adeguamento strutturale dei locali dell'Ospedale di Cori necessari per ospitare la Casa della Salute - affermano il sindaco di Cori Mauro De Lillis e il presidente del Consiglio comunale e delegato alla Sanità Antonio Betti -. Veramente una bella notizia , che arriva a conclusione di un lungo percorso portato avanti in questi anni. Anni di incontri e di confronti a volte anche duri, che resteranno dentro di noi e nella memoria collettiva dimostrando che l'impegno e la tenacia portano sempre dei risultati. Il risultato di oggi va verso la direzione da noi sempre auspicata: il potenziamento dei servizi sanitari sul territorio.

Sarà un luogo di servizi sanitari adeguati alle necessità di tutti ed in particolare di coloro che presentano fragilità sanitarie e sociali: un'unica sede territoriale di riferimento alla quale rivolgersi ogni giorno per i diversi servizi socio sanitari tra cui quelli per le patologie croniche. Una risposta concreta, competente ed adeguata ai diversi bisogni di assistenza. Sarà l'occasione per mettere a sistema tutto ciò che la nostra struttura già offre con nuovi servizi innovativi. Verranno potenziati: l'Ospedale di Comunità che può ospitare pazienti affetti da patologie a carattere cronico-degenerativo e il PAT (Punto di Assistenza Territoriale) che continuerà a offrire assistenza di primo intervento 24h. Verranno realizzati nuovi Ambulatori infermieristici e ambulatori per prestazioni specialistiche, centro prelievi, e l'innovativo servizio di telemedicina.

Un importante risultato per il potenziamento dell'offerta sanitaria territoriale che continueremo a seguire al fine di apportare, anche nella fase realizzativa, le istanze e le specifiche esigenze del territorio. Ringraziamo la Regione Lazio, l'assessore alla sanità D'amato, il Direttore Generale della Asl dott. Casati per aver ascoltato le nostre richieste, i consiglieri regionali Salvatore La Penna e Enrico Forte , il Partito democratico Provinciale e locale per averle sostenute. Vogliamo condividere questa bella giornata anche con il Comitato Civico di Cori da sempre attento alle tematiche della salute del nostro territorio. La speranza è che questo finanziamento segni l'avvio di una nuova fase tra Istituzioni, partiti e comunità per il bene del nostro territorio e dei nostri cittadini".