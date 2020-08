«Visto che il Sindaco e la sua maggioranza ancora non hanno deciso cosa fare da grandi, e tranne qualche post sui social ancora continuano a lasciare i cittadini di Cori e Giulianello all'oscuro di quello che è accaduto e di tutte le conseguenze del caso, incontreremo la comunità in piazza. Vogliamo infatti avere risposte concrete».

Angelo Sorcecchi, capogruppo di opposizione in Consiglio a Cori, annuncia che domani, alle 18, il coordinamento della Lega per Salvini, darà vita ad un confronto con la comunità locale. Ieri è stato richiesto e ottenuto l'ok anche dalla Questura per fare la manifestazione ritenuta assolutamente necessaria alla luce della notizia che «un nuovo migrante è risultato positivo al Covid-19. Oggi il dottor Betti, data la sua esperienza medica, dovrebbe intervenire e spiegare ai Coresi che cosa intendono fare». C'è soprattutto un dubbio da chiarire: «Agli ospiti del Santuario verrà allungata la quarantena visto il nuovo caso? L'assessore Cochi oltre a fare demagogia (è andata a riesumare anche il governo Berlusconi) è pronta a garantire, oggi, che gli ospiti verranno controllati e che i coresi possono dormire sonni tranquilli? Il Sindaco che cosa ha da dire? E' lui il garante ed il responsabile della salute dei cittadini... C'è il rischio di nuove fughe? C'è il rischio che i positivi aumentino visto il nuovo caso? A quando le risposte?».