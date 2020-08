Nel corso della mattinata di oggi, a Terracina, una delegazione di Fratelli d'Italia ha eseguito un sopralluogo sul "Ponte Maggiore" che sovrasta il fiume Linea nei pressi della Migliara 57 e dell'Appia. Si tratta di una infrastruttura danneggiata nell'aprile 2019 da un tir in manovra: da quel momento, il ponte è percorribile solo grazie a un restringimento di carreggiata che, a detta dei cittadini, starebbe creando diversi disagi.

"Gli assessori all'Urbanistica e Patrimonio del Comune di Terracina, Pierpaolo Marcuzzi e Danilo Zomparelli, insieme al parlamentare europeo Nicola Procaccini, a Fabio Minutillo, al dottor Vincenzo Di Girolamo e ad Augusto Rossi - si legge nella nota di Fratelli d'Italia -, nel corso del sopralluogo hanno incontrato alcuni cittadini che vivono e lavorano nella zona di Ponte Maggiore. Gli stessi hanno manifestato gli enormi disagi a cui sono da mesi sottoposti per raggiungere ogni giorno le abitazioni e i luoghi di lavoro, disagi causati dal restringimento del ponte che crea anche una situazione di potenziale pericolo per gli automobilisti. Da qui la richiesta alla Provincia e all'Anas, rispettivamente competenti per il ponte e per la strada statale Appia, di intervenire con urgenza e velocità. L'appello è stato lanciato con forza anche dal sindaco Roberta Tintari a cui l'amministrazione provinciale ha garantito un sopralluogo già per lunedì mattina".

«Si tratta di una infrastruttura importante - hanno dichiarato gli amministratori - per garantire i necessari servizi di collegamento a migliaia di cittadini del nostro territorio di cui abbiamo raccolto l'appello per sensibilizzare nuovamente gli enti competenti».