Il Consiglio comunale svolto pochi giorni per approvare l'assestamento di bilancio non sarà l'ultimo prima della pausa estiva.

I consiglieri di Aprilia dovranno infatti riunirsi a ridosso di Ferragosto per sancire l'ingresso del consigliere Mariana Iulian (prima dei non eletti della lista Terra), che subentrerà al dimissionario Omar Ruberti, appena nominato assessore all'Urbanistica.

La legge infatti prevede che la surroga avvenga entro 10 giorni e la fresca promozione di Ruberti (datata 7 agosto) ha costretto l'assise di Aprilia a riunirsi in fretta e furia, convocando la seduta giovedì 13 agosto alle 15.30.

Molti consiglieri, che avevano già organizzato le vacanze, sono stati colti un po' di sorpresa dalla notizia ma per ovviare al problema si è deciso di svolgere l'assise in videoconferenza, come accaduto negli ultimi mesi, per garantire un'ampia partecipazione.