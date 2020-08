"Ha il nostro pieno sostegno la proposta dell'onorevole Salvatore De Meo su Ventotene Capitale dell'Europa". Così i consiglieri comunali di Latina, Giovanna Miele e Matteo Coluzzi, rispondono all'appello lanciato dall'eurodeputato.

"Alcuni giorni fa il Consiglio regionale del Lazio ha approvato una proposta di legge per il riconoscimento dell'isola di Ventotene come luogo della memoria e di riferimento ideale per la salvaguardia dei valori comuni ispiratori del processo di integrazione europea. Una scelta giusta, che crediamo trovi d'accordo tutte le parti politiche. Per questo riteniamo che vada sostenuta con forza la proposta dell'europarlamentare di Forza Italia Salvatore De Meo per fare di Ventotene la capitale dell'Unione europea. Del resto, l'Europa unita nasce proprio dall'impegno di Altiero Spinelli, Eugenio Colorni ed Ernesto Rossi, ispiratori di quel ‘Manifesto di Ventotene' che rappresenta l'obiettivo finale dei valori dell'integrazione europea. Nessuna città meglio dell'Isola di Ventotene e in generale delle isole pontine può incarnare al meglio il ruolo di guida dell'Unione".

"Porteremo questa istanza in Provincia di Latina ma crediamo anche che vada lanciata una grande iniziativa a riguardo che veda impegnate tutte le forze politiche, senza distinzioni di appartenenza, per una battaglia unitaria in favore dell'Isola di Ventotene. Sarà nostro impegno presentare delle mozioni sia al Consiglio comunale di Latina sia in quello Provinciale".