Superata la metà di agosto, con l' attività politico-amministrativa che pian piano comincia a riprendere il suo corso, torna d' attualità un discorso mai smentito, mai venuto meno, quello di un possibile rimpasto in seno alla giunta Comunale di Gaeta.

Già nei mesi scorsi se ne era parlato, anzi vi era anche un periodo indicato, quello dello scorso mese di dicembre, poi non se n'è fatto più nulla. Ma ciò non vuol dire che l' operazione sia stata annullata. In questi giorni, non solo sotto l' ombrellone, se ne continua a parlare con tanto di pronostici, che a dire il vero, trattandosi del sindaco Mitrano, risultano alquanto difficili.

Qualcosa sarebbe potuta accadere nel mese di luglio, quando un bel giorno l' assessore all' ambiente Felice D' Argenzio si è presentato dal primo cittadino con tanto di lettera di dimissioni poi respinta.Un cambio proprio nel bel mezzo della stagione estiva, con tante criticità e con il passaggio da una ditta che gestiva l' appalto dei rifiuti all' altra non sarebbe stata cosa saggia. Quindi d' Argenzio in sella più che mai? Tutt' altro, il cambio di assessore è stato solo rinviato.

Intanto va anche specificato che se qualcuno si spinge ad ipotizzare novità per settembre o al massimo ottobre non è detto che ci prenda, dal momento che Mitrano è abituato a sorprendere e cambiamenti potrebbero avvenire anche dall' oggi al domani. Sono in corso attente valutazioni da parte sua e gli avvicendamenti dati per scontati D' Argenzio-Matarazzo, Maltempo-Conte e l' ultimo di cui si vocifera Martone-Magliozzi non sono affatto scontati. Coscione potrebbe andare a ricoprire l' incarico di Presidente del Consiglio ed a quel punto per la Rosato si ipotizzerebbe un assessorato. Ma sono in gioco anche Romanelli e Speringo. Supposizioni, fino ad un certo punto