Anche a Terracina lo scenario politico è simile a quello fondano, cui è accomunato, tra le altre cose, dalla presenza di un candidato sindaco, Roberta Tintari, che attualmente è facente funzione di primo cittadino a seguito dell'elezione di Nicola Procaccini al Parlamento Europeo. Tintari, candidatura di Fratelli d'Italia, è sostenuta da quattro liste. Tintari domani sera, alle 21 e 30, presenterà in piazza Garibaldi i candidati della coalizione. Tre, invece, sono le liste del candidato sindaco della Lega Valentino Giuliani; due quelle a sostegno del candidato sindaco Andrea Bennato; altrettante quelle della coalizione guidata da Gianfranco Sciscione. Pronti a correre da soli, invece, Gabriele Subiaco (Europa Verde), Armando Cittarelli (Partito Democratico) e Piero Vanni (M5S).

Rush finale prima del voto nei Comuni di Terracina e di Fondi. A meno di un mese dalle Amministrative, che quest'anno in modo inusuale si terranno a settembre essendo slittate a causa del covid, oggi verranno presentate e poi validate le liste presentate.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli