A contenderle la fascia ci sono Valentino Giuliani - sostenuto da Lega, Forza Italia, e Valentino Giuliani Sindaco -, Armando Citarelli - appoggiato dal Partito Democratico -, Andrea Bennato - con Gilet Arancioni e Forza e Coraggio -, Gabriele Subiaco - di Europa Verde -, Piero Vanni - esponente del MoVimento 5 Stelle - e Gianfranco Sciscione - candidato da Sciscione Sindaco e Terracivica per Sciscione -.

Nel carnet dei candidati sindaco c'è Roberta Tintari, attuale sindaco facente funzioni, che guida una coalizione composta da Fratelli d'Italia, Uniti e Liberi, Insieme per Roberta e Cambiamo con Toti.

Sarà sfida a sette per la poltrona da sindaco di Terracina. Nella giornata di oggi, infatti, si sono chiusi i giochi delle candidature con la presentazione delle liste in vista del voto del 20 e 21 settembre prossimi.

