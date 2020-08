La sfida, come detto, vede protagonisti altri quattro contendenti: ci sono Giulio Mastrobattista - sostenuto da Fratelli d'Italia, Giulio Mastrobattista Sindaco e Patto per Fondi -, Francesco Ciccone - appoggiato da Fondi Vera -, Luigi Parisella - con la coalizione formata da Riscossa Fondana, La mia Fondi e Fondi Terra Nostra -, Raniero De Flippis - sostenuto da Partito Democratico e Camminare Insieme - e Giuseppe Manzo - candidato del MoVimento 5 Stelle -.

Tra gli aspiranti primi cittadini c'è Beniamino Maschietto, attuale sindaco facente funzioni: la sua coalizione è formata da Lega, Noi per Fondi, Democrazia Cristiana, Forza Italia e Litorale e Sviluppo Fondano.

Sono sei i candidati alla carica di sindaco che hanno scelto di scendere in campo, accompagnati complessivamente da quindici liste.

A distanza di poco meno di un mese dal voto del 20 e 21 settembre, oggi è stata la giornata della presentazione delle liste anche in vista delle elezioni comunali previste a Fondi.

