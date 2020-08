L'indiscrezione trapelata è stata poi confermata dal diretto interessato con un video su Facebook. Incandidabile sarebbe proprio l'aspirante primo cittadino per alcuni carichi pendenti. Ma Bennato già annuncia battaglia, invoca il lavoro degli avvocati e chiama il suo elettorato a non demordere.

Sono state escluse alcune liste dalla competizione elettorale di Terracina. Non ammesse le liste Forza & Coraggio e Gilet Arancioni del candidato sindaco Andrea Bennato.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli