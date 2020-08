Tra una settimana, in special modo mercoledì 2 settembre 2020, il leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, sarà nella provincia pontina - e in special modo a Fondi e a Terracina - per sostenere i candidati sindaco del suo partito Giulio Mastrobattista e Roberta Tintari.

«Nonostante una campagna elettorale molto accesa e che la vede impegnata in sette diverse regioni italiane dove la vittoria del centrodestra può essere decisiva per dare una spallata al governo nazionale - hanno evidenziato il senatore e coordinatore provinciale del partito, Nicola Calandrini -, Giorgia Meloni non ha voluto rinunciare a venire a Fondi e Terracina per incontrare gli elettori e dare sostegno ai candidati di Fratelli d'Italia Giulio Mastrobattista e Roberta Tintari. Di questo la ringrazio personalmente. La sua presenza darà ulteriore carica a partiti e comitati locali, che stanno spendendo ogni energia per sostenere Giulio e Roberta».

Questa la chiosa finale di Calandrini: «Ai nostri candidati sindaco avevamo promesso che tutta Fratelli d'Italia, dalla presidente all'ultimo degli iscritti, sarebbe stata accanto a loro in questa fase, senza risparmiare sforzi. La visita di Giorgia lo conferma e ne siamo orgogliosi».