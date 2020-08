''Se da un lato il rimpasto non ha prodotto i frutti sperati, dall'altro il programma elettorale è rimasto solo un libro dei sogni. Un chiaro segnale che Sezze merita un'alternativa valida e concreta capace di riportarla protagonista nello scenario provinciale e regionale, partendo dalle peculiarità, a partire dall'agricoltura, mai valorizzate dalla politica con un progetto organico coinvolgendo tutte le altre realtà istituzionali e produttive. Finora Sezze ha brillato soltanto grazie agli sforzi e alle potenzialità degli imprenditori e dei cittadini, la politica è rimasta la grande assente'', conclude il coordinamento della Lega.

