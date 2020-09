"Domani alle ore 15.00 in Commissione Agricoltura del Senato, il Governo risponderà alla mia interrogazione sulla moria del kiwi, presentata lo scorso 5 agosto insieme al senatore La Pietra". A sostenerlo è il senatore di FdI, Nicola Calandrini, in una nota ufficiale.

"Il fenomeno sta interessando da tempo diverse regioni italiane ed è arrivato anche nel territorio della provincia di Latina e dei Castelli Romani, zone rinomate per la qualità del prodotto e profondamente segnate da questa malattia di cui purtroppo non si conoscono origini né rimedi" spiega il senatore.

"Al ministro Bellanova ho chiesto come intende intervenire, che sia attivato un monitoraggio a tappeto delle aree colpite, e che sia istituito un fondo di ricerca per scoprire le ragioni della malattia che sta decimando le piantagioni. Su questi tre aspetti mi aspetto una risposta che dia ristoro e speranze ai produttori agricoli che stanno fronteggiando una perdita enorme, ancora più grave per il fatto che si somma ai danni già causati dalla batteriosi del kiwi. Mi aspetto che almeno per una volta il Governo si mostri interessato non solo alla regolarizzazione degli immigrati ma anche ad altri problemi seri che affliggono il comparto agricolo".