Come era stato annunciato, anche l'altro assessore di riferimento della lista "Ripartiamo con voi" (i cui consiglieri si sono dichiarati indipendenti prendendo le distanze dalla maggioranza), ha rassegnato le dimissioni. Pasquale Forte ha consegnato così la delega alle Opere Pubbliche. Ha colto l'occasione anche per fare un bilancio della sua attività amministrativa in questi due anni. «Abbiamo provato a dare una sterzata all'intero Settore Tecnico ma una parte della città e della politica locale hanno finto di non accorgersene e hanno combattuto questa scelta. Tante le cose fatte in questo percorso silenzioso dei nostri uffici».

Qui lungo l'elenco: dalla manutenzione ordinaria stagionale di alcuni tratti della viabilità collinare/montana al ripristino dell'impianto di illuminazione presso il Cisternone, alla recuperata funzionalità e fruibilità dell'area Caposele; ai lavori presso la Darsena la Quercia. Insomma l'assessore dimissionario ci tiene a rendere noto che lascia «un Settore con progetti e opere pronte per essere eseguiti ma anche con problemi di complessa soluzione evidenziati anch'essi e per la prima volta in questi due anni». Ed ancora: «Siamo intervenuti su aspetti strategici per la città come la gestione del verde pubblico e della manutenzione stradale attraverso gare (sebbene quest'ultima oggetto di procedimento giudiziario) di durata pluriennale che mai erano state fatte prima». Tanti altri i progetti in cantiere. Intanto il gruppo si riunirà giovedì per decidere il da farsi, dopo che venerdì ha dato forfait alla riunione di maggioranza, convocata dal sindaco Paola Villa che ha voluto aprire un confronto tra le forze che la sostengono per cercare di rinsaldare le fila. Ma per il momento la crisi resta in stand by.