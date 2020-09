Un confronto sui programmi, sulle idee e sui progetti. Per conoscere a fondo le proposte di chi si candida ad amministrare la città di Terracina. Queste le ragioni dell'evento organizzato da Latina Oggi e previsto per questo pomeriggio alle 18, nell'atrio del Palazzo comunale di Terracina, in piazza Municipio. Abbiamo invitato i candidati sindaco e le liste a sostegno - Armando Cittarelli (Partito democratico), Valentino Giuliani (Lega, Forza Italia, Valentino Giuliani sindaco), Gianfranco Sciscione (Sciscione sindaco), Gabriele Subiaco (Europa Verde), Roberta Tintari (Fratelli d'Italia, Cambiamo con Toti, Insieme per Roberta Tintari, Uniti e Liberi) e Piero Vanni (Movimento 5 Stelle) - a rispondere alle domande formulate dal nostro giornale, con la supervisione del Direttore Alessandro Panigutti, che sarà presente. Un modo per arricchire il dibattito alla vigilia di un momento della vita democratica del Paese, che resta centrale nella vita dei cittadini: il voto. Un momento di democrazia e partecipazione, pur nel rispetto delle restrizioni imposte dal contenimento della pandemia.

Sarà possibile per tutti seguire il confronto in diretta sulla pagina facebook di Latina Oggi. Quanto al pubblico dal vivo, non abbiamo voluto rinunciare, ma abbiamo dovuto limitarlo nel numero, usando il criterio della rappresentanza: saranno presenti cinque invitati per ogni lista presente alla competizione elettorale.

I candidati risponderanno tutti alle stesse sei domande, cinque relative ai programmi, alle idee, ai progetti amministrativi e politici, l'ultima riservata a un appello finale che gli aspiranti sindaco possono fare ai propri elettori.

Se non lo abbiamo pubblicizzato prima, è stato per la consapevolezza dell'impossibilità di partecipazione della cittadinanza. Invitiamo i cittadini, però, a sintonizzarsi sulla pagina facebook per conoscere le proposte di chi si candida ad amministrare la città.