Fondi - Amministrative 2020

Si torna a votare nella città di Fondi, dove sei candidati a sindaco sono pronti a mettersi in gioco per il rinnovo dell'amministrazione comunale. La città, che per l'ultima volta è stata chiamata alle urne nel 2015, vedeva la propria amministrazione arrivare a scadenza del proprio mandato, seppur con l'ex sindaco, Salvatore De Meo, lasciare il posto al suo vice Beniamino Maschietto dopo l'elezione ad europarlamentare. In totale, nelle liste che accompagnano i diversi candidati, compaiono ben 615 aspiranti candidati a consigliere comunale.

A contendersi il posto di primo cittadino: Beniamino Maschietto (Lega, Noi per Fondi, Dc, Forza Italia, Io Sì, Litorale e Sviluppo Fondano), Giulio Mastrobattista (Fratelli d'Italia, Giulio Mastrobattista Sindaco, Patto per Fondi), Francesco Ciccone (Fondi Vera), Luigi Parisella (Riscossa Fondana, La Mia Fondi, Fondi Terra NOstra), Raniero De Filippis (Pd, Camminare insieme) e Giuseppe Manzo (M5S).

AGGIORNAMENTO ORE 12

Poco meno di un cittadino su cinque ha già espresso il suo voto. Ammonta al 18,54% del totale degli aventi diritto al voto, l'affluenza alle urne nella città di Fondi, secondo il portale del Ministero dell'Interno Eligendo.