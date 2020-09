Terracina - Amministrative 2020

Armando Cittarelli, ex assessore, già presidente del circolo del Partito Democratico, attualmente autori diversi libri di poesia e di saggistica anche indicati alla città di Terracina. Si candida nella lista del PD.

Valentino Giuliani, funzionario di una società della Regione Lazio, capogruppo del gruppo della Lega in Consiglio comunale, è candidato sindaco appoggiato da Lega, Forza Italia e la lista civica Valentino Giuliani sindaco.

Roberta Tintari è attualmente il sindaco facente funzioni del Comune di Terracina, subentrata a Nicola Procaccini dopo la elezione di quest'ultimo a europarlamentare. È sostenuta dalle liste Fratelli d'Italia, Uniti liberi, Insieme per Roberta tintari e Cambiamo con Toti.

I cittadini di Terracina tornano alle urne dopo le elezioni del 2016, con un anno di anticipo dopo l'elezione ad europarlamentare dell'ex sindaco Nicola Procaccini. Attualmente i candidati a sindaco sono sei, i candidati a consigliere comunale 260 e gli aventi diritto al voto in città sono 36.600 circa.

