Un confronto fra gli aspiranti sindaco di Fondi, basato su temi, programmi e proposte per la città. L'appuntamento, organizzato da Latina Oggi, si terrà a partire dalle 19 in piazza Municipio. I sei candidati sindaco – Beniamino Maschietto (Forza Italia, Lega, Democrazia Cristiana, Io Sì, Litorale e Sviluppo Fondano, Noi per Fondi), Giulio Mastrobattista (Fratelli d'Italia, Patto per Fondi, Lista Giulio Mastrobattista sindaco), Luigi Parisella (Riscossa Fondana, La Mia Fondi, Fondi Terra Nostra), Francesco Ciccone (Fondi Vera), Raniero De Filippis (Partito Democratico, Camminare Insieme), Giuseppe Manzo (Movimento 5 Stelle) – saranno invitati a rispondere alle domande formulate dal nostro giornale.

I quesiti rivolti saranno uguali per ciascun candidato e ognuno di loro avrà un tempo prestabilito per rispondere alle domande, che riguarderanno progetti e idee per la città. Al termine delle cinque domande, i sei candidati sindaco avranno a disposizione un ultimo intervento per un "appello" al voto. Un modo per arricchire il dibattito alla vigilia di un momento della vita democratica del Paese, che resta centrale nella vita dei cittadini: il voto. Ovviamente, rispetto ai confronti elettorali organizzati dal nostro quotidiano in passato, quest'anno il confronto è stato organizzato con tutte le limitazioni imposte dalla pandemia ancora in corso.

Pertanto i posti, opportunamente distanziati, sono stati suddivisi in numero uguale per ciascuna lista. Per favorire la massima partecipazione dei cittadini, sarà possibile seguire il confronto elettorale sulla diretta Facebook che verrà pubblicata sulla pagina di Latina Oggi. L'evento non è stato pubblicizzato con largo anticipo per per la consapevolezza dell'impossibilità di partecipazione della cittadinanza a causa delle restrizioni per il covid. Invitiamo i cittadini, però, a sintonizzarsi sulla pagina facebook per conoscere le proposte di chi si candida ad amministrare la città.