Una scomparsa che ha destato profonda commozione nella comunità locale, dove Somma, imprenditore edile, era molto conosciuto. E' stato consigliere comunale e assessore in diverse consiliature e si era sempre distinto per essere risultato tra i candidati più votati.

Lutto nell'ambiente politico di Spigno Saturnia. Ieri, infatti, è deceduto, all'età di 71 anni, Rodolfo Somma, consigliere comunale di opposizione, morto all'interno della sua abitazione di Spigno Superiore, a causa di un male che lo ha portato alla morte in pochissimo tempo.

